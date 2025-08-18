El pésame de El Sevilla a Alfonso Arús tras la muerte del vidente de Raticulín, Carlos Jesús: "Usted fue su padre televisivo"

"Murió en una triste soledad después de todos los ratos de televisión que nos regaló", lamenta El Sevilla en Aruser@s tras hacerse público el fallecimiento de Carlos Jesús, el vidente que se hizo conocido en los 90 en un programa de Alfonso Arús.

Tras la muerte de Carlos Jesús, el mítico y televisivo vidente venido de Raticulín que saltó a la fama en el programa 'Al ataque', capitaneado por Alfonso Arús, El Sevilla da el pésame al presentador. "Usted fue su padre televiviso, allá por los años noventa", recuerda el colaborador de Aruser@s.

"Ya había muerto en dos ocasiones, según nos contaba él en tantísimos buenos ratos que nos regaló. Cristo lo resucitó y ahora ya es la tercera vez que ha muerto", explica el tertuliano, quien lamenta que haya muerto en "una triste soledad", y más aún, "después de todos los ratos de televisión que nos regaló".

Y es que la noticia de su fallecimiento no se ha hecho pública hasta varios meses después de que ocurriera.

Alfonso Arús tiene la esperanza de que "haya muerto Carlos Jesús, pero no Micael", una de las múltiples personalidades que habitaban en este divertido personaje mediático.

