Una joven de barrio rico, sobre vivir con 950 euros al mes: "La gente quiere trabajar poco y cobrar mucho, hay que esforzarse"

Thais Villas salió a la calle para conocer las opiniones de los vecinos de un barrio rico y un barrio pobre sobre cómo se las apañarían si cobraran 950 euros al mes. En este vídeo puedes ver lo que respondieron.

Durante este reportaje emitido en una pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas charló con ciudadanos de diferentes entornos sociales cuando el salario mínimo interprofesional alcanzó los 950 euros.

Paseando por el barrio rico, una joven empresaria con varios negocios hosteleros sorprendió con su respuesta asegurando a la periodista que ella podría vivir tranquilamente con 950 euros.

"La compra es muy barata comparada a otros países, el transporte público está tirado, puedes irte a comer a cualquier restaurante económico con buen servicio y comida. No veo el gran problema. Puedes irte a comer a cualquier restaurante económico", explicaba ante las cámaras.

La joven insistió en que el verdadero "problema" no es el salario, sino la actitud de muchos trabajadores: "La gente es conformista, quiere trabajar poco y cobrar mucho, y eso es imposible. En esta vida hay que esforzarse más. Ganando 1.200 euros te apañas. Si llegas a los 50 años y tienes un sueldo bajo quizás no te lo has montado bien de joven y no te has esforzado lo suficiente".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.