Una mujer de barrio obrero cuenta la realidad de sus vacaciones en el pueblo: "Cocino, friego, lavo... todo igual, pero cambio de casa"

Tras volver de sus vacaciones, Thais Villas visitaba un barrio rico y un barrio obrero en este programa de una anterior temporada de El Intermedio con el objetivo de saber cómo les había ido el verano a sus vecinos.

"Para eso trabajo y tengo un año fuerte, para luego disfrutar. Si tuviéramos que estar pensando en lo que gastamos...", decía una joven de barrio rico a Thais Villas. "Yo creo que la mentalidad española no es así, a mí me cuesta mucho ahorrar", insistía cuando la reportera de El Intermedio le preguntaba si había tenido que ahorrar para las vacaciones de verano.

Un señor, de la misma zona, ya se había ido 12 días a Marbella y planeaba irse en Octubre "por Oriente". "A lo mejor Japón o Birmania, estoy mirando", desvelaba. A la Manga del Mar Menor se había marchado una mujer de barrio obrero. Allí vivía su madre y con ella se había ido para pasar el calor, pero sin grandes planes: "Quisiera, como todos los años, cambiar de destino e irme a un hotel porque en casa de mi madre cocino, friego, voy a la compra, lavo... todo igual, solo que cambias de casa".

También a la casa del pueblo de su madre, aunque esta vez en Linares, se había marchado un chico de la misma zona. "Cinco días, ni una semana entera, es lo que puedo", contaba, mientras que una señora de barrio rico había disfrutado durante dos meses enteros del descanso en destinos como Santa Pola, Mallorca o Londres.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.