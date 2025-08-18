Una mujer de barrio rico desvela cuánto paga a la niñera en vacaciones: "Si quieres que les cuide bien..."

Recorriendo barrios de distintos niveles económicos, Thais Villas indagó en qué hacen los padres y madres cuando los pequeños de la casa están de vacaciones y ellos siguen trabajando: ¿abuelos? ¿Campamentos? ¿Niñeras?

¿Cómo se organizan los padres y las madres en vacaciones cuando ellos todavía trabajan y los peques de la casa ya no tienen clase? En una pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas recorrió las calles de un barrio rico y un barrio obrero para dar respuesta a esta pregunta.

Una vecina del barrio obrero agradeció el poder tener la ayuda de "la abuela", confesando que con su sueldo de 800 euros al mes no se puede permitir tener a una persona que les cuide: "Ni loca".

En la otra cara de la moneda, una mujer de barrio rico comentó tener la ayudar de "una persona que les cuida en casa, luego tener los campamentos y luego dejar a los hijos con los abuelos unas temporadas". "Todo hasta que nosotros nos podamos dedicar a nuestras vacaciones y dedicarnos a ellos", señaló.

Otra mujer del mismo barrio comentó a Thais que para cuidar a sus tres hijos tenía "una chica que se ocupaba muy bien" de ello. "Si quieres que se ocupe bien y esté todo el día, a lo mejor 1.200 euros al mes", remarcó la mujer sobre el sueldo de la cuidadora.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.