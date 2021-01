Equipo de Investigación celebra su décimo cumpleaños con un programa muy especial en el que se destaparán las claves de la muerte de La Veneno.

Un programa, ha explicado la presentadora, que aún se está haciendo "en la pared de al lado" del estudio desde el que habla para Zapeando: "Hace un rato he vuelto a grabar algún 'off' más. No está cerrado", ha confesado.

Las imágenes inéditas del ataque de risa de Gloria Serra

El Equipo de Investigación de Zapeando ha logrado hallar las imágenes que prueban cómo es Gloria Serra detrás de las cámaras. En este vídeo puedes ver uno de sus ataques de risa en plena grabación.