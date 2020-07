Durante su visita al plató de Zapeando, Santi Alverú muestra a Beatriz Luengo un vídeo de la joven en el que hablaba con un llamativo acento que fue muy comentado en las redes sociales. Y es que muchos tuiteros llegaron a criticar que hablara de esa forma cuando en realidad era de Madrid.

Ahora, la joven española tiene la oportunidad de explicar exactamente el motivo de este peculiar acento: "Tengo un problema absurdo con los acentos porque se me pegan todos", explica Beatriz Luengo, que explica que encima vive con un "cubano en Miami": "Mi madre siempre me dice que baje el cubano en los audios y le suba el español porque no me entiende". "Me sale sin querer", confiesa la cantante.

Beatriz Luengo desvela quién compuso 'La Mordidita'

Beatriz Luengo destaca en este vídeo de Zapeando el papel de la mujer en la industria de la música y revela su estrecha relación con Ricky Martin, con quien trabaja desde hace cinco años.

El testimonio de Beatriz Luengo sobre cómo superó el bullying

Beatriz Luengo cuenta en este vídeo de Zapeando que de pequeña en el colegio la llamaban "niña mono" porque tenía mucho pelo hasta que un día se enfrentó al acoso con una reivindicativa camiseta.

El videoclip de 'Ojos de Mandela', con Alejandro Sanz

"Hicimos este videoclip para ayudar a la gente a ver la luz al final del túnel en estos momentos", afirma Beatriz Luengo sobre el videoclip de 'Ojos de Mandela', su tema con Alejandro Sanz.Puedes verlo en este vídeo.