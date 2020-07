Beatriz Luengo habla en Zapeando sobre El despertar de las musas, el libro de empoderamiento femenino que ha escrito y publicado este año. "Llevo muchos años componiendo para muchos artistas y viendo la industria desde atrás, me di cuenta de que no hay muchas mujeres compositoras ni productoras y me metí en muchas charlas sobre la industria y sobre ayudar a que las mujeres tuvieran un lugar ahí", destaca Luengo, que afirma la improtancia que tiene que los hombres y las mujeres trabajen en equipo.

Por eso, la artista paró su carrera para escribir este libro en el que habla de 12 mujeres que, para ella, representan "a todas". Desde la hermana de Mozart hasta la mujer de Dalí, "mujeres que estuvieron al lado de grandes genios y tuvieron un papel fundamental y que, por una situación de roles de la época quedaron como las musas", una palabra que, para Beatriz, ha hecho "mucho daño" a las mujeres ya que las deja relegadas en un segundo plano.

Beatriz Luengo lleva muchos años componiendo para muchos artistas de la talla de Ricky Martin, con el que guarda "una relación muy especial". Y es que fue la artista española la que compuso su álbum 'A quien quiere escuchar', con el que ganaron un Grammy con el éxito de 'La Mordidita'. "Ahora, la última que le he hecho es una canción suya con El Cigala", explica Beatriz, que afirma que lleva trabajando con Ricky cinco años en los que ha crecido mucho a su lado": "Le adoro".

