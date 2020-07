Beatriz Luengo visita el plató de Zapeando, en donde recuerda la época en la que sufrió acoso escolar: "De pequeña tenía mucho pelo y en el colegio me llamaban 'niña mono'" , explica la joven, que recuerda cómo su abuela quiso poner fin a este bullying de una sorprendente forma.

"Me llevó a una feria y compramos una camiseta de Mowgli y me dijo que cuando me lo volvieran a llamar les enseñaras la camiseta", detalla Beatriz Luego, que destaca cómo esta reivindicación ayudó a poner fin al acoso porque el niño vio que no le molestaba.

El videoclip de 'Ojos de Mandela', con Alejandro Sanz

"Hicimos este videoclip para ayudar a la gente a ver la luz al final del túnel en estos momentos", afirma Beatriz Luengo sobre el videoclip de 'Ojos de Mandela', su tema con Alejandro Sanz.Puedes verlo en este vídeo.

El vídeo viral de Beatriz Luengo y su acento caribeño

El sorprendente acento de Beatriz Luengo en este vídeo llamó la atención de muchos tuiteros que le recordaban que era de Madrid. Ahora, la artista explica el motivo de este sorprendente acento en este vídeo.

Beatriz Luengo desvela quién compuso 'La Mordidita'

Beatriz Luengo destaca en este vídeo de Zapeando el papel de la mujer en la industria de la música y revela su estrecha relación con Ricky Martin, con quien trabaja desde hace cinco años.