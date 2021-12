Cristina Pedroche se ha emocionado en pleno plató de Zapeando al recordar lo que ha supuesto para ella su cambio de look para las Campanadas. "Es que es muy fuerte esto. Me emociono mucho... la canción... todo lo que he sentido al grabarlo y al hacer lo que he hecho, todo lo que voy a hacer...".

"Estoy desnuda", ha remarcado la zapeadora, que ha asegurado que, a pesar de que intenta mantenerse al margen, en ocasiones las críticas también le afectan: "Intento que no, pero me afectan porque estoy sensible", ha lamentado. Puedes ver sus emotivas palabras en el vídeo principal de esta noticia.

La emoción de Cristina Pedroche al arrancar la Nochebuena

"¿Por qué lloras?", le preguntan sus compañeros al arrancar el programa y ver a la zapeadora entre lágrimas. "Es que la Navidad me pone muy sensible", reconoce Pedroche en este vídeo: