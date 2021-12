Tan solo quedan 7 días para finalizar el 2021. La Navidad ha llegado otro año más, y Cristina Pedroche no puede contener su emoción al arrancar uno de los programas más especiales del año en Zapeando.

Lo hace ocultando su nuevo look, tras haber avanzado en un vídeo que este año tendrá nuevo corte de pelo para las Campanadas, pero sobre todo con mucha emoción: "La Navidad me pone muy sensible", ha reconocido la zapeadora, que ha recordado que ya lleva nueve 24 de diciembre en Zapeando.

Pedroche habla de la reacción de su marido

Cristina Pedroche asegura que solo hay cuatro personas que conocen lo que hay debajo de su peluca. Una de ellas es Dabiz Muñoz. En este vídeo desvela lo que piensa su marido de su cambio de look.