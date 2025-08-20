¡Vuelve Aruser@s! Prepárate para la nueva temporada del programa líder que arrasa en las mañanas de laSexta

A quien madruga, Alfonso Arús lo ayuda. Nuestros amigos de Aruser@s se adelantan a septiembre y regresan a nuestras mañanas para alegrarnos el final de las vacaciones como solo ellos saben.

Vuelven el imbécil del día, los arusoros, los virales, los zascas, las anécdotas de la familia Arús, toda la información y el mejor sentido del humor en directo a laSexta. El próximo lunes 25 de agosto, Aruser@s regresa a la cadena de Atresmedia tras tomarse unas más que merecidas vacaciones de verano después de una temporada en el que han pulverizado todos los récords de audiencia.

Así lo atestiguan los 35 meses seguidos que ha registrado como líder indiscutible de la mañana con un 16,8% de cuota y más de un millón de espectadores únicos.

El programa capitaneado por Alfonso Arús aterriza después de un mes y medio de descanso para que dibujes una sonrisa justo después de apagar tu despertador.

De lunes a viernes, a partir de las 7 h y hasta las 11 h, el búfalo de las mañanas y su equipo de colaboradores madrugan por y para ti.

Actualidad, entretenimiento, humor, tendencias y los vídeos más virales del momento, todo lo que necesitas para afrontar el día con optimismo y alegría, lo tienes aquí, en laSexta.