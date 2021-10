Lorena Castell muestra en el plató de Zapeando los mejores momentos del último programa de La Voz. Por ejemplo, la zapeadora enseña la espectacular actuación de Carlos Ángel Valdés, un cantante cubano que reconoció haber pasado media juventud ligando gracias a uno de los coaches.

La actuación cautivó a todos, incluso a Malú, la cual no se pudo girar porque Pablo Alborán, el primero en pulsar, la bloqueó. Pero este no fue el único momento divertido y es que los coaches no pudieron evitar su cara de sorpresa cuando el cantante eligió a Luis Fonsi y no a Alejandro Sanz, como todos esperaban por la descripción que estaba haciendo de su elegido. A Alejandro se le ha quedado cara de nominado al Oscar que termina perdiendo, destaca Dani Mateo. Puedes ver el momentazo y otra de las grandes actuaciones de La Voz en el vídeo de arriba.