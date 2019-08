Ana Morgade ha anunciado que se marcha de Zapeando y, a partir de septiembre, ya no formará parte del equipo. "Es mi penúltimo día y me da mucha pena, así que ya no vengo más", ha bromeado al despedir el programa.

La colaboradora de Zapeando ha explicado que "después de más de 1400 programas cierro mi etapa como zapeadora. Me esperan proyectos nuevos y espero que os entusiasmen como a mí".

La marcha de esta zapeadora se suma a la de Frank Blanco, que anunció a principios de verano que se despedía en septiembre, y a la de Chenoa, que también finaliza su etapa como colaboradora esta semana.