Cristina Pedroche charla en el plató de Zapeando a través una videollamada con Jorge Prieto, un sanitario que se he hecho viral por las simpáticas charlas informativas que da a las personas que se vacunan en el estadio Wanda Metropolitano.

La joven pregunta a Prieto sus dudas sanitarias sobre la pandemia del coronavirus. "Habrás visto de todo, ¿qué es lo más surrealista que alguien te ha preguntado cuando se ha ido a poner la vacuna?, si me toca vacunarme cuando estoy de viaje de vacaciones, ¿qué hago?", pregunta muy interesada la joven. Y es que Pedroche está muy concienciada sobre la responsabilidad social que tiene vacunarse, por eso, realiza un alegato a favor de la vacuna: "A mí si me llaman, esté donde esté yo voy, pongo el brazo y me da igual la que me pongan, que me vacunen cuanto antes".