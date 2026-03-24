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Kylie Minogue y Margot Robbie recrean el mítico videoclip 'Come Into My World' para Chanel

Margot Robbie y Kylie Minogue han recreado un conocido videoclip de la cantante para un anuncio de Chanel, pero no son las únicas famosas embajadoras de una firma. Dua Lipa, de Bulgari, o Kate Moss, de Gucci, también.

Kylie Minogue y Margot Robbie recrean el mítico videoclip 'Come Into My World' para Chanel

Tatiana Arús enseña en el plató de Aruser@s lo más destacado de la moda últimamente. Por ejemplo, la aparición de Dua Lipa, Anne Hathaway y Priyanka Chopra en la presentación de 'Eclettica', la nueva colección de Bulgari.

Por otro lado, desde Gucci han apostado por Kate Moss y Emily Ratajkowski, que se han convertido en las protagonistas de la nueva campaña. "Coincidiendo con la nueva directora creativa de la firma", destaca Tatiana Arús, que explica que "es una campaña en la que le dan una vuelta": "Lucen con poca ropa, dándole todo el protagonismo al monograma de la firma".

Por último, Kylie Minogue y Margot Robbie han recreado el mítico videoclip de la cantante, 'Come Into My World', en la nueva campaña del bolso Chanel 25. "Vemos cómo aparece Kylie en la ventana", explica la colaboradora de Aruser@s, que compara con el videoclip con el anuncio actual.

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