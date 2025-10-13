Ahora

Día de la Hispanidad

Más de mil personas en el besamanos de Casa Real tras el Desfile Militar: "Alguno pensaba que estaba en la cola de Doña Manolita"

Tras el Desfile Militar del Día de la Hispanidad, la familia real celebró el tradicional besamanos en el Palacio Real. Donde la infanta Sofía debutó en el saludo, estrechando manos de más de mil personas y generando curiosas anécdotas.

Tras el Desfile Militar por el Día de la Hispanidad, la familia real llevo a cabo en el Palacio Real de Madrid el tradicional besamanos. Como curiosidad era la primera vez de la infanta Sofía en el saludo y se estrenó a lo grande, pues terminó estrechando la mano de más de mil personas.

"¡Madre mía que de gente!", comenta Nacho García y añade "seguro que ahí se había colado alguno pensado que era la cola para comprar en décimo en Doña Manolita".

Otra de las anécdotas que marcaron el besamanos de la familia real fue el pequeño error de protocolo de la infanta Sofía que corrige sutilmente su hermana, la princesa Leonor.

Como se puede ver en el vídeo que hay sobre estas líneas, en uno de los descansos del besamanos, la infanta se marchaba por el lado izquierdo, justo detrás del rey, cuando el protocolo dicta que debe ir detrás del monarca, la princesa de Asturias.

