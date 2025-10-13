Isabel Forner, al descubrir que un hombre ha orinado en la Basílica de San Pedro: "¿Qué se le pasa por la cabeza?"

El hombre ha decidido aliviar sus ganas de orinar frente al altar mayor de la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. El momento ha quedado grabado y, rápidamente, se ha hecho viral en redes.

Este fin de semana ha tenido lugar un grave incidente en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Como cuenta Quique Peinado, "un individuo accedió al altar papal y, una vez allí, se puso a cambiarle el agua al canario". "Pero, ¿ese quién es?", pregunta, alarmada, Isabel Forner.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, unos agentes redujeron al hombre y se lo llevaron fuera del recinto sin más incidentes. "Quieta Isabel, que te pierdes", le pide Peinado a su compañera. La zapeadora, muy enfadada, manifiesta que le parece "fatal" la acción de este hombre.

"¿A la gente qué se le pasa por la cabeza para hacer estas cosas?", añade. "Me parece fatal por hacerlo delante del Baldaquino de Bernini", añade Maya Pixelskaya. Isabel comenta que también le parece mal que la gente orine, por ejemplo, en los basureros.

Dani Mateo, por su parte, pregunta dónde está el baño en el Vaticano ya que él ha estado en varias ocasiones y nunca lo ha visto. Maya afirma que en la Basílica no hay, pero sí en los Museos Vaticanos. El presentador de Zapeando defiende que seguro que Dios habrá entendido al hombre. "A los Museos se va con todo hecho", 'sentencia' Isabel.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.