Nacho García, irónico al ver a Lamine Yamal y Nicki Nicole lanzando globos desde un yate: "¿Quién no ha hecho eso?"

Nacho García, analiza en este vídeo las muestras de cariño entre Lamine Yamal y su novia Nicki Nicole que han subido a sus redes, mientras que Dani Mateo les reclama que se vayan un fin de semana a Cabárceno para que haya "cachorro".

Lamine Yamal y Nicki Nicole se encuentran en la primera fase del enamoramiento, como apunta Nacho García, "lo que los científicos denominan la fase moñas".

El futbolista del F.C. Barcelona y la cantante eran grabados lanzando globos con forma de corazón desde la cubierta de un yate. "Por el planeta", reacciona Maya Pixelscaya, mientras que Nacho García se pregunta irónico "¿quién no ha hecho eso?".

Además del vídeo que se puede ver sobre estas líneas, la pareja también publicaba unas fotos abrazados contemplando la puesta de sol o acurrucados en el sofá "dándose mimitos en plan domingo, peli de dibujos y mantita", según Nacho.

Dani Mateo, por su parte, les propone irse un fin de semana a Cabárceno para que haya "cachorro", mientras que Maya se imagina que la persona que les grabó el vídeo fuera el padre de Lamine y al acabar la sesión de fotos les dijera "hora de cenar, niños, os voy a preparar unos nuggets de pollo que os vais a chupar los dedos".

Dani, sin embargo, cree que era Szczesny, el portero del Barça, que junto a Lewandowski se encarga de cuidar de los pequeños del equipo: "Uno vigila algunas veces y el otro les recoge con el coche", ironiza.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.