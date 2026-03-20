Marina Comes descubre en Zapeando el pueblo donde Emily Brontë creció y escribió 'Cumbres borrascosas': "Me encantó"

Marina Comes, nuestra viajera favorita de Zapeando, nos descubre ese mítico lugar británico, que ahora ha vuelto a ponerse de plena actualidad gracias a la adaptación al cine realizada por Emerald Fennell y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi.

"Pongámonos mitómanos, porque esos y esas fans de 'Cumbres borrascosas' que sueñan con cruzarse con Margot Robbie y Jacob Elordi, ¿dónde tienen que ir, aparte de a un especialista?", pregunta y bromea Miki Nadal a Maria Comes, nuestra viajera favorita de Zapeando que ha estado viajando por Gran Bretaña: a Haworth el pueblo donde Emily Brontë creció y escribió 'Cumbres Borrascosas', una obra de 1847, que este 2026 ha sido adaptada y estrenada el pasado mes de febrero en España.

"El pueblo de Haworth, donde nacieron y vivieron las hermanas Brontë, además de ser el lugar donde donde discurre toda la historia (Cumbres Borrascosas se rodó en un parque nacional que está también en Yorkshire) podemos ir y disfrutar tanto de la casa de ellas, que ahora está convertida en museo, como la antigua oficina de correos, reconvertida en restaurante, donde ellas llevaban sus borradores de novela para las editoriales de Londres", cuenta Comes en Zapeando.

Los dueños que han reconvertido ese lugar en restaurante, añade nuestra viajera favorita, "han hecho un proyecto divino, porque tienen objetos de las hermanas, correspondencia de la época, que te lo enseñan, además... Increíble. Me encantó ese lugar súper mágico y me compré mi ejemplar de 'Cumbres Borrascosas' ... Y luego comes una hamburguesa o lo que quieras".

Y para 'Los Bridgerton' nos vamos al castillo de Howard... En el vídeo podemos ver cómo María Comes nos cuenta todos los secretos de este lugar, lleno de encanto y de cine.

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