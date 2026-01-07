Las tres fases de EEUU para Venezuela: el petróleo encubierto de 'estabilidad', la liberación de presos como 'recuperación' y algo así como una transición política

Los detalles La primera fase, actualmente en ejecución, consiste en tomar el control del petróleo ya almacenado en Venezuela para venderlo en los mercados internacionales a precio de mercado, según ha explicado el secretario de Estado estadounidense.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha detallado los planes de Estados Unidos para Venezuela, que incluyen tres fases: estabilización, recuperación y transición. La primera fase se centra en estabilizar el país mediante la toma de control del petróleo venezolano para venderlo en mercados internacionales, con los beneficios destinados a un fondo gestionado por Estados Unidos. La segunda fase busca la recuperación económica, garantizando el acceso justo al mercado venezolano para empresas occidentales, y promoviendo la reconciliación política. Finalmente, la tercera fase apunta a una transición política, enfatizando que será responsabilidad del pueblo venezolano transformar su país. No se ha proporcionado un calendario exacto, pero se espera que el proceso dure "semanas, no meses".

Primer paso: estabilización

"El primer paso es estabilizar el país", ha afirmado, y ha apuntado a continuación: "No queremos que caiga en el caos". Esta primera fase, actualmente en ejecución, consiste en tomar el control del petróleo ya almacenado en Venezuela para venderlo en los mercados internacionales a precio de mercado.

Los beneficios, según ha explicado, se depositarán en un fondo gestionado por Estados Unidos y destinado supuestamente al pueblo venezolano, aunque no ha dado más detalles sobre el mecanismo de distribución ni los plazos para hacerlo efectivo.

Sí ha apuntado a una operación sin precedentes. "Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Lo venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela", ha asegurado, subrayando que los fondos derivados de esas ventas contarán con una gestión internacional orientada a la transparencia y el bienestar ciudadano: "Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen", ha dicho.

Segunda fase: recuperación

"La segunda fase será una fase que llamamos recuperación, y es garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y otras tengan acceso al mercado venezolano de una manera justa", ha explicado.

El funcionario ha señalado que en esta fase también se impulsará un marco de reconciliación política. "Además, al mismo tiempo, comenzar a impulsar el proceso de reconciliación nacional en Venezuela, para que las fuerzas de la oposición puedan ser amnistiadas y liberadas de las cárceles o repatriadas al país, y comenzar a reconstruir la sociedad civil", ha añadido Rubio.

Tercera fase: transición

"Y luego, la tercera fase, por supuesto, será de transición", ha afirmado, sin dar más detalles. Aunque sí ha remarcado que, "al final, será responsabilidad del pueblo venezolano transformar su país". "Parte de esto se solapará. Se lo he descrito con gran detalle", concluyó el secretario de Estado norteamericano. Aunque Rubio no ha ofrecido un calendario, fuentes posteriores de la Casa Blanca han asegurado que se habla de un proceso de "semanas, no meses".

