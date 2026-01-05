Ana Pastor, sobre su entrevista a Marc Márquez: "Cuánto deberían aprender nuestros políticos de gente como él"

El Objetivo vuelve este martes a laSexta con un programa especial dedicado al campeón del mundo de motociclismo Marc Márquez. La periodista ha podido charlar con él y con su familia para conocer en profundidad al piloto.

Este martes se emite en laSexta un programa especial de El Objetivo en el que Ana Pastor entrevista a Marc Márquez. La periodista conecta con Zapeando para adelantar qué podremos ver en este programa dedicado al piloto de Moto GP.

Pastor confiesa que, tras la entrevista, ha aprendido sobre motociclismo. La periodista pudo pasar varios días con el piloto y sus familiares en Cervera, Lleida, y, además, fue testigo del homenaje que Márquez recibió el piloto.

Pero, la entrevista no se ha limitado a hablar sobre el deporte que practica Márquez. Pastor también ha hablado con el piloto sobre salud mental, la situación de Cataluña o el pago de impuestos. La periodista desvela que el piloto ha contestado a todas sus preguntas. "Es uno de esos personajes de primerísimo nivel que no solo no pone ningún problema, sino que entra a todo", responde Pastor. "Lo que más me ha gustado es la naturalidad con la que afronta cualquier tipo de pregunta", añade, "cuánto deberían aprender nuestros políticos de gente como Marc Márquez, aplica la sensatez a la hora de responder".

Márquez se ha sincerado con la periodista sobre sus manías antes de competir. Así, como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, el deportista cuenta que, por ejemplo, lleva un color determinado de calzoncillos cuando entrena o se pone siempre el guante derecho primero.

La periodista cuenta que la entrevista le ha permitido descubrir que el piloto "es lo que parece". "Es un gran valor y eso es lo que más me ha gustado de él", añade. Pastor, además, ha recorrido el pueblo del piloto junto a él y ha podido conocer cómo fue su infancia y qué valores le han inculcado desde pequeño.

