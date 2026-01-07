Thais Villas manda un mensaje a María Corina Machado: "Amiga, date cuenta, Trump pasa de ti"

La periodista ha analizado el ofrecimiento de la opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien se ha ofrecido a compartir el galardón con el presidente de EEUU.

Thais Villas no se ha podido contener y ha estallado contra la Premio Nobel de la Paz y opositora venezolana, María Corina Machado, después de que esta se haya ofrecido a compartir el galardón con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Lo siento, pero es que alguien te lo tiene que decir amiga, date cuenta de que Trump pasa de ti tía, que te crees, que te va a poner a presidir Venezuela porque le des la mitad del Premio Nobel", ha clamado, al tiempo que ha añadido que Trump le ha hecho un "ghosting como una catedral".

No obstante, le ha sugerido que si quiere ser la presidenta le ofrezca algo "que le interese al chiquillo de verdad: tierras raras, algo de oro, una modelo a la que no le vendan alcohol en el súper". Asimismo, Villas también ha recordado que hasta el Instituto Nobel ha tenido que recordarle a Machado que sus galardones no se pueden compartir. "El premio no es como un cachopo", ha señalado Villas.

Por otra parte, viendo que la opositora "no ha podido empezar peor el 2026", Villas ha querido mandarle un mensaje de esperanza a la opositora, ya que "nunca se sabe". "Si finalmente Trump compra Groenlandia, pues todavía puede ser futura presidenta de una colonia de focas, el océano Ártico no está tan mal", ha concluido.

