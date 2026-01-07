Un hombre confiesa a Isma Juárez su técnica para no discutir con sus cuñados: "No intento razonar, no tienen remedio"

Isma Juárez ha salido a la calle para hablar sobre las cenas navideñas ya que, según una encuesta, el 14% de los españoles discutió por temas políticos. ¿Qué habrá respondido la gente?

Isma Juárez quiere saber cómo ha vivido la gente sus cenas navideñas y, para ello, ha salido a la calle para preguntar a los viandantes. Manuela explica que, en su caso, las cenas han sido "muy tranquilas, éramos muy pocos".

"Si hubiera sido más gente...", añade, "igual el tema político hubiera salido". Claudia explica que cuando ceno con su familia política sí que hubo discusiones. "Tenemos ideas, cada uno, a su manera y la Nochebuena da contenido", afirma. Ella explica que se sentó en el centro de la mesa y su cuñado, que generó contenido, a su izquierda. A pesar de ello, se dirige directamente a él y le manda un mensaje: "Fran, la cena de Nochebuena fue ahí ahí, pero, en Reyes lo pasamos muy bien en la cabalgata".

Paco, por su parte, señala que la cena de Navidad fue "muy bien". Él cuenta que tiene un método que le funciona para evitar conflictos: "Darles la razón a los cuñados, aunque sepa que están equivocados". "No tienen remedio", añade, "para que voy a intentar razonar". "Con esa técnica de decir sí a todo deben pensar que estás loco", comenta Isma. "Ellos ya me conocen y saben que estoy fuera de la corriente", responde Paco.

Alicia confiesa estar un poco harta de los familiares en Navidad. La mujer cuenta que sus sobrinos han conseguido sacarla de sus casillas durante las cenas de Navidad. "Son bastante jóvenes para opinar lo que opinan", cuenta a Juárez. "Son tiktokers y, por lo que me dices, tirando de Vox", indica Juárez.

"En la línea", señala Alicia. Esta decide dirigirse directamente a ellos para pedirles que "recapaciten un poquito y que piensen un poquito en sus abuelos, que tenían las ideas muy claras".

