Dani Mateo canta el 'reguetón de Delcy Rodríguez': "Déjame en la oficina y prometo no hablar con China"

El presentador de El Intermedio expone que la política exterior de Venezuela es como la de los cantantes de reguetón: "Tiene que mantener la identidad venezolana y, a la vez, contentar al mercado yanqui".

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas de Estados Unidos, Delcy Rodríguez se convertía en presidenta de Venezuela. A pesar de que esta ha insistido en su independencia, "parece evidente que está colaborando con la administración norteamericana o, al menos, no contradice las últimas declaraciones de sus líderes sobre el control petrolífero", expone Sandra Sabatés.

Por ejemplo, Marco Rubio, secretario de Estado estadounidense, ha asegurado que Estados Unidos "controlará la venta de petróleo venezolano de forma indefinida". Además, el Trump afirma que Venezuela entregará hasta 50 millones de barriles de petróleo.

"Qué buenos Reyes va a recibir Trump", comenta Dani Mateo al conocer ese dato. El presentador de El Intermedio señala el "papelón" que tiene Delcy Rodríguez. "La política exterior de su país, ahora mismo, es igual que la de los cantantes de reguetón", añade, "tiene que mantener la identidad venezolana y, a la vez, contentar al mercado yanqui".

Y, para demostrarlo, imagina qué canción podría cantar la presidenta venezolana. "Aquí, Delcy Rodríguez, representando con toda la people de Venezuela", canta Dani. "A ti te gusta la gasolina, toma más gasolina, pero déjame en la oficina y prometo no hablar con China".

