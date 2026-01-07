'Delcy Rodriguez' visita El Intermedio y pregunta por Ábalos: "Le he llamado para que me lleve a Barajas, pero no me lo coge"

En este vídeo, Cristina Gallego se pone en la piel de la 'presidenta' venezolana, que visita el programa para hablar sobre cómo han sido sus primeros días al frente de Venezuela. No te pierdas esta divertida imitación en el vídeo principal.

Cristina Gallego se ha convertido en una de las protagonistas del momento: Delcy Rodríguez. Dani Mateo saluda a la actual 'presidenta de Venezuela', pero esta puntualiza que no es presidenta, sino que es "la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela hasta que se restaure la normalidad constitucional violada y quebrantada por el invasor imperialista, también conocido como los Estados Unidos de Norteamérica".

'Delcy' confiesa estar "muy emocionada por estar en el programa español favorito de su presidente: Zapeando". Dani aclara que quizá se ha podido confundir porque él está presentando, pero que está en El Intermedio. "Aquí estoy de interino, como usted", apunta Mateo.

'Rodríguez' explica que sus primeros días de mandato están llenos de "mucho dolor y gran pesar". "Pero también con un gran compromiso porque prometo, ante el pueblo venezolano y soberano, que salvaguardaré el honor y la dignidad de la República Bolivariana Independiente Soberana y Sabrosona", añade, "lo juro por Snoopy".

Además, afirma que el "tirano imperialista norteamericano" no les asusta. Dani pregunta a la 'presidenta venezolana' por el anuncio de Trump de que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a EEUU. 'Delcy' explica que es falso.

"No vamos a ceder ante el chantaje del enemigo secuestrador", añade, muy nerviosa. "¿Qué me había preguntado? Hacen preguntas muy raras en este programa, prefiero Zapeando", señala. Dani repite su pregunta sobre el petróleo y, en esta ocasión, responde que sí los van a mandar, "pero muy enfadados". "Y los gastos de envío los pagan ellos", afirma.

La 'presidenta', además, ha compartido cuál será su primera medida como presidenta: "Serán fomentar la educación pública, incentivar la producción del frijol y la soja, y, también, cambiar la cerradura de la residencia presidencial". Pero, antes de irse, 'Delcy' pregunta por "ese señor tan chévere del gobierno español que me recibió en el aeropuerto, ¿dónde está? Le he llamado para que me lleve a Barajas, pero no me lo coge".

