María José Gómez y Verdú comparte varios trucos para estilizar nuestra figura, en vídeo

La experta en protocolo y etiqueta indica que, por ejemplo, para conseguir que nuestras piernas se vean más largas es recomendable meter la camisa por dentro del pantalón.

¿Cómo podemos estilizar nuestra figura? María José Gómez y Verdú comparte varios consejos para conseguirlo. Isabel Forner se convierte en la modelo de la experta en protocolo para ilustrar sus consejos.

Gómez y Verdú señala que para estilizar la figura se debe seguir la regla de los dos tercios. María José indica que la parte más larga que tenemos en el cuerpo son las piernas. Para conseguir que estas parezcan mucho más largas, se debe meter la camisa por dentro del pantalón.

Además, si llevamos cinturón ayuda a que la cintura parezca más pequeña. Isabel confiesa a la experta que ella suele ponerse el cinturón más apretado para marcar más la cintura. María José indica que así "haces el efecto de la longaniza o la salchicha, es decir, todo sale por arriba o por abajo".

"Lo mejor es llevarlo en su lugar justo", indica, "ni ancho que cuelgue ni excesivamente estrecho que haga esas bolsitas". María José recomienda, además, que el cinturón vaya a juego con los zapatos o con el reloj.

La experta en protocolo también cuenta cómo debemos llevar un bolso bandolera colgado. Isabel cuenta que ella suele llevarlo en la parte delantera del cuerpo para evitar robos. María José explica que el bolso debe colgarse al lado de la cadera, en el lado contrario a la mano dominante. "De esta forma, puedes abrirlo", indica.

