En Zapeando Juan Sanguino analiza todos los cotilleos entorno a la sorprendente noticia de la ruptura entre Cayetano Rivera y Tamara Gorro.

Hace unos días Cayetano colgaba en sus redes sociales un post con el mensaje: "El calor del desierto y tú, T, mi oasis". Y, sorprendentemente, unas semanas después han roto.

Juan Sanguino critica la foto de Cayetano: "Esa foto es para echar la red, para recibir llamas". Para nuestro experto en celebrities, saltan las alarmas y cuando Tamara no le deja ningún comentario "es que algo ya pasaba".

Según fuentes de 'Vanitatis' aclaran que la decisión de dejarlo la ha tomado ella. Tamara aseguraba que, pese a ser su ex pareja un gran apoyo, ella decidía acabar con la relación. Algo que en Zapeando se ha recibido con escepticismo: "No entendemos nada, y sé que vosotros tampoco, si estaban tan bien ¿por qué lo han dejado?".

Pero, para aportar luz a la investigación, Sanguino ha mostrado un video revelador que subió la modelo antes de la ruptura, donde hablaba de su deseo de ser de nuevo madre. "Yo no creo que Cayetano quiera tener más hijos", comenta, de manera hipotética, Juan Sanguino.

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