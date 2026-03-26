María José Gómez y Verdú explica cómo comer ramen, en vídeo: lo que aquí es mala educación en Japón es protocolario

Uno de los platos más populares de la gastronomía japonesa es el ramen. Por ese motivo, la experta en protocolo y etiqueta desvela cómo se debe comer correctamente este plato.

Uno de los destinos de viaje más deseados es Japón. Y, viajar al país del sol naciente también significa disfrutar de su gastronomía. Uno de los platos más populares es el ramen. Pero ¿conocemos el protocolo para disfrutar de este delicioso plato? Para resolver esta cuestión, Zapeando recibe a la experta en protocolo María José Gómez y Verdú.

María Gómez muestra cómo come ella el ramen. Primero, se acerca el cuenco a la cara y, después, se come los fideos cogiéndolos con palillos y sorbiéndolos. Por último, bebe un poco del caldo. "Lo has hecho muy bien", señala María José.

"Has cumplido todos los protocolos", señala la experta en etiqueta. Ella confiesa romper "todos los protocolos" cuando come ramen, "el ruido no lo sé hacer". Gómez y Verdú señala que, en Japón, si no sorbes los fideos, es ofensivo.

"La gente se sube el cuenco porque es como dicen que hay que hacerlo", explica Quique Peinado. María José explica que si estuviera en un restaurante de ramen en Japón y mucha gente hiciera ruido quizá se sumaría y también sorbería los fideos y la sopa. "Si fuese un lugar donde se come ramen en España, no lo haría", concluye.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.