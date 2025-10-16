'Ayuso' viaja hasta EEUU pasando por China: "He ido en dirección contraria porque jamás voy hacia la izquierda"

Cristina Gallego y Dani Mateo se convierten en Isabel Díaz Ayuso y en su asesor para mostrar cómo están transcurriendo su viaje hasta Texas. La presidenta madrileña se ha puesto a los mandos de la aeronave a pesar de no saber pilotar.

Isabel Díaz Ayuso va a volver a Estados Unidos. La presidenta de la Comunidad de Madrid va a viajar a Texas para buscar inversores. El Intermedio ha podido acceder, 'en exclusiva' a imágenes en directo de su viaje.

Como se puede ver en las imágenes, 'Ayuso' se ha puesto a los mandos de la aeronave. Su 'asesor' le pide que no suelte los controles ya que él, aunque esté sentado a su lado, no sabe conducir "ni un patinete eléctrico". "No sabía que usted tenía licencia de avión comercial", comenta este. "No la tengo", responde ella, "si en Madrid no hay listas negras de médicos objetores de conciencia, tampoco hay listas negras de pilotos".

La 'presidenta madrileña' avisa a través de la megafonía que por las ventanas del avión podrán ver la Gran Muralla China. "¿Pero qué China? ¿No íbamos a Estados Unidos?", pregunta su 'asesor'. "Claro, pero he ido en dirección contraria porque yo jamás voy hacia la izquierda", se justifica 'ella'.

'Ayuso', además de buscar inversores, también viaja hasta Texas para asistir al Gran Premio de Fórmula 1. Su 'asesor' le advierte que si ve un coche rojo no le insulte ya que será de Ferrari. Este le pregunta si se ha traído su megáfono. La 'presidenta' dice que no, pero, en cambio, le muestra que se ha traído una pistola.

"¿Cómo ha metido esa pistola en el avión?", pregunta, su 'asesor', muy alarmado. "No me digas que tú no has traído la tuya", responde ella, "es típico de allí". "Hubiese sido más seguro poner a pilotar a Miguel Ángel Rodríguez", se lamenta el 'asesor'.

