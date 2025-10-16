Sandra Sabatés analiza los datos de la sanidad pública andaluza que ponen colorado a Juanma Moreno

Aumento tanto en la inversión en sanidad privada como del tiempo de espera en la sanidad publica. Estas son algunas de las señas de identidad de la gestión del Gobierno de Juanma Moreno en materia sanitaria que analiza Sandra Sabatés.

El Gobierno de Juanma Moreno ha reconocido el fracaso de su primer plan de choque para atajar la crisis de los cribados de cáncer de mama después de que, de las 65 plazas de radiólogos anunciadas, sólo se haya contratado a uno y a media jornada.

Ayer el presidente andaluz presentaba una segunda batería de medidas con una nueva inversión de 100 millones de euros y la contratación de más de 700 profesionales.

El propio Juanma Moreno reconocía que no ha sido capaz de arreglar los problemas de la sanidad andaluza, tal y como había prometido en campaña. Una gestión que "deja mucho que desear" y a la que Sandra Sabatés pone cifras en el vídeo sobre estas líneas.

En los seis años de mandato de Moreno Bonilla han pasado por la consejería de salud hasta cuatro personas. Por otro lado, la actual directora gerente del Servicio Andaluz de Salud y sus dos predecesores tendrán que declarar el próximo noviembre ante el juez como investigados por un caso que les vincula con contratos de emergencia en la sanidad privada por valor de 24 millones de euros.

Precisamente la inversión en la sanidad privada ha sido una de las señas de identidad del Gobierno de Juanma Moreno. En los últimos 5 años, la inversión en sanidad privada ha aumentado un 32%, a lo que se suman dos macrocontratos de 533 millones de euros de los que se beneficiarán 38 empresas privadas.

Mientras tanto, en la sanidad pública actualmente hay 194.159 pacientes esperando atención primaria y más de 866.000 pendientes de una cita con un especialista. En lo que respecta al tiempo de espera, ha aumentado desde los 130 días en 2019 a 150 en 2024.

