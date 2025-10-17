Del "desprecio" de García Montero al "paniaguado" de Pérez Reverte: Dani Mateo analiza la "guerra" entre la RAE y el Cervantes

Entre la RAE y el Instituto Cervantes se ha desatado la "guerra", o la 'West RAE Story', que Dani Mateo analiza en este vídeo donde explica el origen del conflicto entre ambos presidentes que ya alcanza a algunos escritores.

El conflicto comienza cuando el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, despreciaba al de la RAE, Santiago Muñoz Machado, del que afirmaba que "la Academia está en manos de un catedrático en Derecho Administrativo experto en hacer negocios desde su despacho".

La Real Academia de la Lengua reaccionaba calificando estas declaraciones de "lamentables" y de "absoluta repulsa".

"Esto en mi barrio quiere decir 'te voy a meter tal yoya que te va a temblar hasta la virgulilla de la Ñ", señala Dani, que explica que la cosa escaló cuando Montero y Machado coincidieron en el Congreso de la Lengua Española de Perú.

Mientras el presidente de la RAE se quedaba "mudo como la H", otros como Álvaro Pombo o Arturo Pérez Reverte salían en su defensa. Este último llamaba a montero "mediocre y paniaguado" a Montero.

