Isma Juárez 'aprende' alemán en diez minutos gracias a los 'SuperPolyglotBros': "¿Cómo se dice 'estoy sudando mucho'?"

El reportero charla con Matthew y Michael Youlden, dos hermanos gemelos que hablan 26 idiomas. Isma se propone aprender un idioma nuevo gracias a sus consejos. ¿Lo conseguirá? Descubre el resultado de su clase exprés en el vídeo.

Isma Juárez se reúne con Matthew y Michael Youlden conocidos como los 'SuperPolyglotBros'. Estos hermanos gemelos ingleses hablan 26 idiomas y, como cuentan a Isma, el primero que aprendieron fue el griego.

Les dijeron que iban a ir de vacaciones a Grecia y vieron la necesidad de aprender el idioma del país para poder jugar con los niños de la zona o comprar chucherías. "Casualidades de la vida, no acabamos en Grecia y nos dieron otras vacaciones en Lanzarote", explica Michael. "Fuimos a la librería a comprar un libro de frases en español y un diccionario, y así empezamos a construir nuestras propias frases", añade.

Juárez les propone tres escenarios para ver si podrían comunicarse. Primero, deben pensar que les ha presentado el Nápoles y tienen que decir que les encanta Italia. Ambos demuestran que dominan el idioma. Después, deben pedir un aumento de sueldo en alemán.

Después de decir varias frases en alemán, Matthew explica a Juárez que ha dicho que está "hasta las narices" y que si no le suben el suelo se irá a su casa. "Es una actitud berlinesa", comenta Matthew. El último escenario es eurovisivo. Isma les pide que le quiten todos los puntos a Israel. "Fíjate que, ni siquiera los estoy expulsando...", comenta el reportero.

El reportero les pregunta qué idioma puede aprender en cinco minutos. Como él es de Mallorca, le dicen que tiene que aprender la otra lengua cooficial de su isla: el alemán. Los tres se desplazan hasta un restaurante alemán para ver si hay personas alemanas para que practique con ellos.

Isma quiere preguntarles cuándo tienen pensado ir a Mallorca. El reportero repite las frases que ha aprendido en alemán gracias a Matthew y Michael, y, además, les pregunta frases nuevas. "¿Cómo se dice 'estoy sudando mucho'?", pregunta, nervioso. Las personas parecen no entenderle. Un hombre le cuenta que él es alemán, pero vive en Viena. "Por eso no me están entendiendo", se justifica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.