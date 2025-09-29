Ahora

Comic Con de Málaga

María Gómez, al ver el homenaje a Schwarzenegger en la Comic Con: "Ahora el único robot que podría interpretar es la roomba"

Zapeando analiza en este vídeo uno de los grandes momentos de la San Diego Comic Con de Málaga: el homenaje de Antonio Banderas y Álex de la Iglesia a Arnold Schwarzenegger y su frase "hasta la vista, baby".

Zapeando analiza en este vídeo uno de los grandes momentos de la San Diego Comic Con de Málaga: el homenaje de Antonio Banderas y Álex de la Iglesia a Arnold Schwarzenegger y su frase "hasta la vista, baby".

Este fin de semana se celebraba la San Diego Comic Con en Málaga, el evento 'friki' por excelencia que, en su primera versión fuera de Estados Unidos, reunía celebridades como Jared Leto o Arnold Schwarzenegger.

Precisamente este último recibió un homenaje de la mano de Antonio Banderas y Álex de la Iglesia e incluso regaló a los asistentes su mítica frase de "hasta la vista, baby" de la película 'Terminator'.

"Arnold ahora el único robot que podría interpretar es la roomba", reacciona María Gómez en el vídeo sobre estas líneas.

Quique Peinado alucina con el 'dress code' del evento, donde cada uno iba vestido "de su padre y de su madre". Dani Mateo, por su parte, se centra en el papel que jugó en el escenario Álex de la Iglesia, que "parece como que no consigue integrarse en el grupo porque va como buscando su hueco".

Las 6 de laSexta

  1. Temporal de lluvia, en directo | Inundaciones, rescates y un barranco desbordado en Aldaia por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana
  2. Las trampas del plan antimigratorio de Feijóo: ni hay ayudas para todos ni traen más delincuencia
  3. Hacienda concluye que los contratos adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez podrían haber incurrido en "fraude de ley"
  4. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Trump recibe a Netanyahu a las puertas de cerrar un acuerdo sobre Gaza
  5. Elvira Lindo mira a su abismo personal y reflexiona sobre la vida, la muerte y la salud mental: "Siempre sale algo que me lleva a seguir"
  6. Bad Bunny será la actuación estrella del descanso de la Super Bowl 2026