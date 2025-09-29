María Gómez, al ver el homenaje a Schwarzenegger en la Comic Con: "Ahora el único robot que podría interpretar es la roomba"

Zapeando analiza en este vídeo uno de los grandes momentos de la San Diego Comic Con de Málaga: el homenaje de Antonio Banderas y Álex de la Iglesia a Arnold Schwarzenegger y su frase "hasta la vista, baby".

Este fin de semana se celebraba la San Diego Comic Con en Málaga, el evento 'friki' por excelencia que, en su primera versión fuera de Estados Unidos, reunía celebridades como Jared Leto o Arnold Schwarzenegger.

Precisamente este último recibió un homenaje de la mano de Antonio Banderas y Álex de la Iglesia e incluso regaló a los asistentes su mítica frase de "hasta la vista, baby" de la película 'Terminator'.

"Arnold ahora el único robot que podría interpretar es la roomba", reacciona María Gómez en el vídeo sobre estas líneas.

Quique Peinado alucina con el 'dress code' del evento, donde cada uno iba vestido "de su padre y de su madre". Dani Mateo, por su parte, se centra en el papel que jugó en el escenario Álex de la Iglesia, que "parece como que no consigue integrarse en el grupo porque va como buscando su hueco".