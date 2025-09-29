El encuentro que emociona a los fans de 'El diablo viste de Prada': así fue el saludo entre Meryl Streep y Anna Wintour

Meryl Streep visitaba el desfile de Dolce & Gabbana en Milán caracterizada como Miranda Priestly en 'El diablo viste de Prada' y conocía allí a Anna Wintour, la jefa de redacción de Vogue en la que se inspira su personaje.

En el desfile de Dolce & Gabbana

En estos momentos Meryl Streep está inmersa en el rodaje de la segunda parte de 'El diablo viste de Prada' donde vuelve a interpretar a uno de sus personajes más icónicos: la imposible y terrible Miranda Priestly.

La actriz sorprendía a todos apareciendo caracterizada como su personaje durante el desfile de Dolce & Gabbana en Milán, donde la producción ha aprovechado para grabar algunas escenas.

Sin embargo, el encuentro más icónico se producía cuando Meryl Streep se encontraba con Anna Wintour, la jefa de redacción de la revista Vogue en la que se inspiró su personaje.

"Anna Wintour pone buena cara porque es Meryl Streep, pero ya me gustaría verla si se acerca una actriz cualquiera de Cristina Rota", comenta Quique Peinado, que considera que un "microteatro" o "Anna Wintour on ice" no le habría gustado igual a la jefa de Vogue.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.