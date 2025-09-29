Elvira Lindo recuerda en Salvados el tenso momento que vivió como guionista de TV: "Tenías que poner 'un barrido de culos'"

La escritora repasó su trayectoria en el programa de laSexta junto a Gonzo. Como contó, antes de escribir 'Manolito Gafotas', a principios de los 90 trabajó, entre otras cosas, como guionista de televisión.

Lindo explica, como se puede ver en las imágenes, que ella "veía pasar a las 'Mama Chicho' y yo decía 'pero, ¿para qué las traen de Milán? En Getafe podían encontrar chicas para ponerlas en bikini y hacer un baile".

La escritora expone que ella nunca escribió un guion para ellas ya que "no hablaban". Elvira recordaba, además, una reunión que tuvo con el consejero delegado del canal que, como cuenta, "se puso a gritar porque el cámara no enfocaba bien el culo a las chicas".

Este, como cuenta, afirmaba no entender por qué las habían traído de Milán si no les enfocaban esa zona de su cuerpo. "Y tú tenías que escribir sobre eso y poner en el guion 'un barrido de culos' porque también se nos culpaba de que eso no aparecía en el guion", explicaba a Gonzo. "Si en los años 90 los actores españoles vocalizaban mal imagínate ponerte a escribir diálogos para un culo", comenta Maya Pixelskaya.

