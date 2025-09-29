Biohacking para el día a día: los trucos de Boticaria García para cuidar tu salud

Boticaria García visitó Zapeando para hablar del biohacking, una tendencia que busca mejorar la salud y el rendimiento del cuerpo con cambios en la rutina diaria. La farmacéutica explicó en qué consiste y dio consejos prácticos para dormir mejor.

Boticaria García visitó Zapeando para hablar de la nueva moda viral en salud: el biohacking. "Es la palabra guay para definir esos pequeños o grandes cambios en el estilo de vida, en la dieta e incluso en tu biología para intentar funcionar", explica la farmacéutica.

Según detalla, aplicar este tipo de prácticas puede dar al cuerpo "más energía, más concentración y más años de vida".

No obstante, advierte que "no todo lo que se vende como biohacking tiene la misma evidencia científica". En este sentido, la colaboradora distingue tres tipos:

Suave, basado en la dieta, el ejercicio y un buen descanso.

Tecnológico, que incluye gadgets como los smartwatches.

Duro, que ya implica suplementos, implantes e incluso edición genética.

En esta ocasión, Boticaria García se centra en el biohacking suave, el que cuenta con más respaldo científico, y que se apoya en tres pilares fundamentales: sueño, nutrición y ejercicio. "Estudios muy sólidos demuestran que dormir entre siete y nueve horas, sí que está relacionado con menos riesgo de diabetes, hipertensión y de alzhéimer", destaca.

Para lograr un buen descanso, recomienda dejar de usar el teléfono móvil dos horas antes de acostarse, mantener el dormitorio entre 18 y 20 grados y evitar la cafeína entre seis y ocho horas antes de dormir.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.