María Gómez compara las portadas de los hermanos Casas en 'Men's Health': "Me quedo con la de Mario, me parece más educativa"

Óscar Casas protagoniza la nueva portada de 'Men’s Health' y en Zapeando no han querido pasar por alto el revuelo que ha causado. María Gómez y Dani Mateo comentan con humor las fotos del actor y lo comparan con su hermano, Mario Casas.

"Se viene un subidón de temperatura", anuncia María Gómez en Zapeando. "¡Ojo! Tenemos nueva portada de 'Men's Health' y la portada de este verano es ¡Óscar Casas!", añade emocionada la zapeadora mientras presenta las fotografías del actor.

Las imágenes no han dejado indiferente a nadie en plató. Al verlas, Dani Mateo no ha podido evitar hacer una divertida reflexión: "Pero vamos a ver... Óscar Casas y su hermano... ¿son un poco la misma persona?". Y, con su habitual tono irónico, ha añadido: "Parece que los hermanos Casas son sonámbulos. ¿Por la noche hacen burpees o qué? Porque no te da el día para estar así de bueno".

El debate se ha centrado en comparar las portadas que han protagonizado los hermanos. Y aunque el físico de ambos ha despertado elogios, María Gómez lo tiene claro: "Me quedo con la de Mario, me parece más educativa", asegura con una sonrisa.

La zapeadora incluso destaca algunas de las secciones que incluía aquella edición: "Tu declaración a la renta a devolver" o "¿Estás bebiendo demasiado?". "¡Es que es la mejor portada! ¿Producción, tenéis la portada? Yo la quiero", reclama entre risas.

Puedes ver este divertido momento completo en el vídeo principal de Zapeando.