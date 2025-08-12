Así ha felicitado Belén Esteban a Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez por su compromiso

El post en el que la influencer anunciaba su boda con el futbolista se llenaba de 'me gusta' y comentarios. Entre ellos, destacaba el mensaje de la 'princesa del pueblo'.

Este lunes Georgina Rodríguez sorprendía al anunciar su boda con Cristiano Ronaldo. Tras nueve años juntos, la pareja pasará por el altar. Se desconoce cómo fue el momento de la pedida, pero la influencer sí ha mostrado el anillo con el que el futbolista lo ha hecho: una impresionante joya que tiene un diamante de grandes dimensiones.

Las reacciones no se hicieron esperar y su post se llenaba rápidamente de felicitaciones y me gusta. "Más de 10 millones de personas le han dado 'me gusta' a esa publicación", señala Quique Peinado, "más gente que toda la población de Suiza".

Aunque, como indica el zapeador, una de las felicitaciones más llamativas ha sido la de Belén Esteban. La 'princesa del pueblo' felicitaba a la pareja con el siguiente mensaje: "No jodas olé". Además, acompañaba su felicitación con cinco emojis de corazón.

"Qué manera de sintetizar el idioma español", afirma Peinado, "son tres palabras, pero en ellas hay alegría, sorpresa, felicitación... todo". "Le ha puesto cinco corazones, uno por cada kilo que pesa el anillo", afirma Nacho García. Maya Pixelskaya, por su parte, comenta que es una felicitación "que vale para cualquier cosa". "Tiene más usos que la Thermomix", añade.