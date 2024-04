Dani Mateo aprovecha la visita de Manel Fuentes para presentar la nueva temporada de 'Tu cara me suena' para interrogar al presentador sobre cómo fue su primer beso. "Fue un beso científico porque yo era el más joven del grupo en un verano donde yo me movía con gente rara", relata Fuentes.

"Había una chica belga que me andaba detrás", explica. "De repente ella, en las escaleras de un hotel, me dijo que si quería besarla", continua. El presentador le preguntó a la chica que cómo se hacía, ya que no tenía nada de experiencia. "Se juntan las bocas y se gira la lengua", contestó ella.

Manel cuenta que siguió las instrucciones de la chica y que, después, le dio las gracias y se fue. Una reacción que provoca las risas de todos. "Me quedé tan impactado que me fui a mi casa", concluye.