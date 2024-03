El Maestro Joao visita Zapeando para poner algo de luz en torno a la misteriosa 'desaparición' de la Kate Middleton. Para ello, el tarotista recurre a los 'huevos de San Cucufato'. "A mí me hablan mucho", comenta Joao. "Los he preparado para que me hablen", añade.

Para ello utiliza el popular dicho pero, en este caso, haciendo una pequeña modificación: "San Cucufato, San Cucufato, 'estos' te ato y hasta que no aparezca Kate Middleton no te los desato". En este caso, el astrólogo cascará un huevo y su aspecto le mostrará el verdadero motivo de la ausencia de la princesa de Gales.

Los motivos que se plantean son tres: una intervención quirúrgica por un problema de salud, una intervención de cirugía estética o que el príncipe Guillermo le ha sido infiel. El huevo de la salud es un de lo más normal, lo que demuestra, según el Maestro, que algo de salud no es. La siguiente opción es una operación estética y, de nuevo, el huevo tiene un aspecto perfecto lo que muestra, de nuevo, que no es el motivo de su ausencia. El último huevo que rompe es el de la infidelidad del príncipe. ¿Cómo sera el huevo en este caso? Descúbrelo en el vídeo principal.