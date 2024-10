Zapeando tiene 'acceso' a nuevos audios en exclusiva sobre la polémica entre Bárbara Rey y Juan Carlos I. En esta ocasión, el programa ha podido 'acceder' a la llamada entre el rey emérito y la madre de la artista. "Ríete tú de 'Equipo de Investigación'", afirma Miki Nadal antes de la emisión del audio.

Como se puede escuchar en la llamada, la madre le dice a ver si puede "colocar" a su hija. "Mucho lirili y poco... lerele", añade ella. "La verdad es que no, señora", contesta el rey Juan Carlos. La señora no se queda ahí y le da varias opciones al monarca sobre dónde puede intentar darle un empleo: "Televisión Española, en el cine, de funcionaria de correos... eso ya lo miras tú".

"Mama, en Correos no, cuelga ya, anda", responde, por sorpresa, Bárbara. "Al final la madre de Bárbara Rey es como cualquier madre española que hasta que no ve a sus hijos de funcionarios no se queda tranquila", concluye Quique Peinado.