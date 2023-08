'El hombre del saco' llega a los cines el 11 de agosto, "una película de aventuras con sus dosis de terror", explica Macarena Gómez en Zapeando, basada en la historia real de este personaje popular. Sin embargo, la actriz apunta que también habla sobre el concepto de la amistad y reconoce que se emocionó cuando la vio por primera vez: "Viajé a mi infancia".

La actriz confiesa que una de las películas que más miedo le daban cuando era pequeña era 'E.T.': "Cuando lo cuento la gente se ríe". Algo que comparte con ella Dani Mateo, que relata que cuando la veía, no podía parar de llorar porque le parecía "muy feo" el personaje.

Gómez, además, explica que, después de haber rodado películas de este género, no las disfruta tanto como espectadora porque ya conoce todos los trucos.