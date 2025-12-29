Pilar Vidal se va de la lengua y revela qué tomará en las preúvas: "Pedroche no dice nada y me habéis sentado para que lo raje todo"

Pilar Vidal y Lola Lolita visitaron Zapeando para adelantar algunos detalles de las precampanadas 2025/2026 de Neox. Entre risas y despistes, las invitadas terminaron desvelando más información de la prevista en pleno directo.

La periodista se saltó todas las normas y contó en directo qué tomará durante las preúvas. "Yo quería uvas, me dijeron que no. Pedí conguitos y al final son churros", explicó Vidal, antes de darse cuenta de que quizá había hablado más de la cuenta.

"Mira que Cristina Pedroche no dice nada y a mí me habéis sentado para que lo raje todo", 'lamentó' Pilar Vidal entre risas. Aun así, lejos de frenarse, continuó dando más detalles sobre su elección. "He encargado a la chocolatería que los míos sean minis", añadió la colaboradora.

Por su parte, la influencer Lola Lolita también avanzó cómo será su estilismo para la noche. "Este año voy a ir de luto para enterrar este año… voy a ir sencilla", comentó. Pilar Vidal, en cambio, explicó que su look estará inspirado en el estilo de Kim Kardashian.

Así, entre confesiones inesperadas y comentarios divertidos, ambas dejaron claro que las pre-campanadas de Neox llegarán cargadas de sorpresas.

