VÍDEO | Jorge Blass deja a Cristina Pedroche y Nacho García alucinados con un truco de 'tacto a distancia'

El ilusionista ha creado una burbuja de conexión entre los dos zapeadores para que "sucedan cosas imposibles". Descubre el impresionante truco de Blass en el vídeo principal.

El ilusionista Jorge Blass ha visitado Zapeando para presentar su nuevo espectáculo 'Ilusionarte'. Para demostrar qué se podrá ver en el mismo ha decidido hacer un truco para los que ha necesitado dos voluntarios que, en este caso, han sido Cristina Pedroche y Nacho García.

Jorge explica va a dibujar una burbuja de conexión entre los zapeadores "y van a suceder cosas imposibles". El ilusionista les pide que cierren los ojos y crea dicha burbuja haciendo varios movimientos con sus manos a su alrededor y sin tocarles.

El ilusionista les dice que si han sentido como les tocaba levanten su mano derecha y ambos lo hacen, a pesar de que, como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, este no les ha tocado en ningún momento. Jorge, después, toca a Cristina, pero, cuando pregunta a ambos cuántas veces les ha tocado y dónde, Nacho también responde a las preguntas ya que, como explica, él también lo ha sentido.

Después, les propone repetir el truco con los ojos abiertos para que también lo disfruten. Dani Mateo decide cambiar de sitio para ver todo más de cerca. Jorge les pide que se pongan mirándose uno al otro y extiendan sus manos. "Quiero que os miréis intensamente a los ojos", les dice Blass.

Blass les pide que cierren las manos y pregunta a Cristina cuál su mano más sensible y que se cansa antes. "La izquierda", responde ella. Entonces, pinta una pequeña 'x' con un rotulador en la mano izquierda de Pedroche. "Si la burbuja de conexión es correcta todo lo que yo hago en Cristina se refleja misteriosamente en Nacho", cuenta Jorge.

Seguidamente, Nacho abre su mano izquierda, que había mantenido cerrada, y muestra que, al igual que Cristina, tiene una 'x' pintada en color negro en su palma.

