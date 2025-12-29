Pilar Vidal buscará el amor en las preúvas de Neox: "Me gustan los hombres entre 50 y 62 años"

Pilar Vidal suma un nuevo reto a las precampanadas de Neox. Además de presentar el especial, la periodista se lanzará a buscar el amor en televisión, en un formato que recuerda al mítico 'Next'.

Pilar Vidal no solo presentará este año las precampanadas de Neox, sino que también buscará el amor al más puro estilo de 'Next'. Aquel icónico programa del canal en el que los participantes buscaban pareja y, si alguien no les gustaba, decían "next" y pasaban al siguiente.

Hace unos días, en Zapeando, Dani Mateo comentó que los pretendientes elegidos para Pilar Vidal eran sorprendentes. "Cuando me dijeron quién eran los candidatos se me salió el café por la nariz", recordó el presentador, antes de añadir que todos ellos "son personas conocidas".

La propia Pilar Vidal también dio alguna pista sobre el perfil de los candidatos. "Yo sé una pista solo. Me han dicho que no son de la cadena y eso que tenía una buena lista", explicó la colaboradora. Además, dejó claro su rango de edad ideal al asegurar que a ella los hombres le gustan "entre 50 y 62...años".

Ante esta confesión, Miki Nadal no dudó en bromear y aseguró que con esa edad se garantiza "de que todos tengan el piso pagado". Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de esta noticia de Zapeando.

