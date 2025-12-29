Quique Peinado, al ver cómo los turistas se resbalan por culpa del hielo en la Gran Muralla China: "La recorres en tres minutos"

La Gran Muralla China, famosa como una de las siete maravillas del mundo, también se convierte en un destino inesperado para los amantes del hielo. En invierno, sus tramos cubiertos de nieve se transforman en divertidas 'pistas de patinaje'.

Todo el mundo sabe que la Gran Muralla China es una de las siete maravillas del mundo. Sin embargo, pocos conocen que en esta época del año forma también parte de las siete mejores 'pistas de patinaje' del mundo.

Como se puede apreciar en el vídeo que acompaña a esta nota, los turistas que visitan la Muralla se resbalan debido a la cantidad de nieve y hielo acumulados a lo largo de sus tramos.

"Nada menos que 21.000 kilómetros perfectos para que cualquier turista pueda caerse de culo", bromea Maya Pixelskaya al ver las imágenes. "Es verdad que te caes", comenta Quique Peinado, pero subraya que hay que sacarle el lado positivo: "Piensa que la puedes recorrer entera en tres minutos".

