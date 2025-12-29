¿Hay más infartos en las fiestas navideñas? Esto es lo que dice el cardiólogo de Zapeando: "Un exceso no es malo, pero..."

El cardiólogo, José Abellán, visitó a los zapeadores para aclarar si en Navidad aumentan los riesgos de sufrir un infarto. El médico explicó cómo influyen los excesos de estas fechas y dio algunos consejos sencillos para cuidar la salud.

José Abellán, el cardiólogo de Zapeando, visitó el plató para explicar si durante las fiestas navideñas es más habitual que la gente sufra infartos. Según el doctor, este aumento puede estar relacionado con los "excesos" propios de estos días.

"¡Ojo! Un exceso no es malo, estamos perfectamente preparados para tolerar un exceso. Pero, claro, si lo hacemos regular/mal durante todo el año y tenemos una salud que está al límite, efectivamente (la salud cardiovascular) se puede desestabilizar", explicó el cardiólogo.

Por este motivo, Abellán recomienda que, si durante las celebraciones se come o se bebe "un poco más" de lo común, el resto de los días no festivos se mantenga una alimentación equilibrada y sin excesos.

Además, el especialista quiso lanzar un mensaje positivo para quienes no abandonan sus rutinas saludables en Navidad. "Las personas que siguen entrenando durante las vacaciones de Navidad no solo no ganan peso, sino que mejoran un poco su colesterol y presión arterial", reveló José Abellán.

