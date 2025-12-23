Dani Mateo se 'cuela' en el plató de MVT para promocionar las preuvas: "No voy por la comida sino por el compromiso con la audiencia"

El presentador de Zapeando ha entrado en el plató justo cuando estaba cocinando el chef Carlos Maldonado y ha confesado sus gustos para las comidas navideñas.

El presentador de Zapeando, Dani Mateo, ha visitado el plató de Más Vale Tarde durante el cocinado de los calamares rellenos que estaba llevando a cabo el chef Carlos Maldonado. Lo ha hecho para promocionar las preuvas que conducirá junto a Pilar Vidal y Lola Lolita y que se podrán seguir a través de Atresplayer y Neox."No voy por la comida, voy por el compromiso con nuestra audiencia", ha señalado al ser cuestionado si iban a darle de cenar en el evento.

Por otra parte, sorprendido con el plato que estaba preparando Maldonado se ha preguntado que "si merendáis esto, ¿entonces qué cenáis?", algo a lo que la presentadora Cristina Pardo le ha indicado que "nada". "Ha venido justo el día que se come, no cuando se habla de Gallardo", ha añadido Pardo. "He venido aquí al olor de la sardina. A hablar de Gallardo voy a venir habiendo calamares", ha contestado Mateo.

Por último, Mateo ha bromeado con que pasará la Nochebuena "solo en un bar", puesto que está "muy estresado" porque el trabajo "chupa mucha energía". Además, ha detallado que él para estas comidas se adapta a todo, pero que es "un poco más de carne". "El marisco si me lo pelan, como un niño pequeño", ha agregado.

