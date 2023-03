Paulo Azpiazu pertenece a la nueva generación de 'harri-jasotzaileak' o levantadores de piedra, tiene miles de seguidores en Instagram y es entrenador personal online. El levantador cuenta en Zapeando que con 14 años era un chico muy delgado y siempre le ha llamado la atención el tema de la fuerza, por lo que empezó con el gimnasio. Más tarde, a los 22, explica que le empezó a llamar la atención competir en algo y no fue hasta después de la cuarentena cuando conoció este deporte ancestral: "Empecé a probar y probar y engancha muchísimo", admite.

Azpiazu señala que es un deporte no muy diferente del powerlifting o la halterofilia pero cree que "como no ha tenido tanta repercusión en las redes, no se ha dado tanto a conocer", aunque, "últimamente está cogiendo bastante fuerza", dice. Además, apunta que se pueden cobrar unos 250€ por cada exhibición y unos 400€ en competición.

La alimentación es clave en este deporte, pues "te ayuda en todo, en que tengas una buena condición que recuperes y descanses bien", indica el levantador. "Ver deporte tradicional vasco en la tele es guay, pero verlo en directo es una pasada", expresa Quique Peinado, y recomienda a todo el mundo que si tienen la oportunidad de verlo, no lo duden.