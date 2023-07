Leo Harlem visita el plató de Zapeando y lo primero que hace Dani Mateo es recriminarle que le tiene olvidado: "Cómo estarás de ocupado que no me has escrito ni un WhatsApp hablándome de los fichajes del Barça". "Es que no tengo WhatsApp", confiesa el actor, que le explica que sigue "igual" con su teléfono Nokia.

De hecho, Iñaki Urrutia desvela que cada vez que le escribe le pregunta "quién eres" y le dice: "¿Otra vez?". "Esto no puede ser", espeta el presentador.

"Y eso que me he modernizado un poco", asegura el humorista, que muestra en directo el móvil que tiene ahora: "Es de teclas, pero es la reedición". De hecho, asegura que se "lo ha regalado Nokia" porque hace mucha publicidad.

Además, "tiene una batería que dura siete días". Es tan potente, que Leo Harlem explica que elltro día lo cargó en el AVE y llegaron siete minutos tarde: "No podía la locomotora", bromea. "Es mucha responsabilidad llevar un Nokia", sentencia el humorista en el vídeo principal de la noticia. ¡No podrás parar de reír con él!